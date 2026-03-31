Gobierno redefine Plan de Búsqueda: abogada ligada al INDH asumiría jefatura tras salida de equipo clave

Un giro en la conducción del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia comienza a tomar forma tras la salida de tres funcionarias clave del Ministerio de Justicia.

En este escenario, la abogada Constanza Garrido surge como la principal carta para asumir la jefatura del Programa de Derechos Humanos, unidad encargada de ejecutar esta política impulsada durante el gobierno anterior, recogió La Tercera.

La eventual designación ocurre luego de que el Ejecutivo desvinculara a la jefa del programa, Paulina Zamorano, junto a otras dos coordinadoras estratégicas, en una decisión que fue atribuida a “nuevos lineamientos” y a la necesidad de contar con equipos de confianza.

Los cambios generaron cuestionamientos desde distintos sectores, considerando el carácter sensible del plan, orientado a esclarecer el destino de detenidos desaparecidos.

En este contexto, Garrido, quien sería oficializada en las próximas horas, cuenta con experiencia previa en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde trabajó en dos periodos, incluyendo labores en la Unidad de Protección de Derechos. Actualmente se desempeña como asesora jurídica en la Fiscalía Regional Centro Norte.

Su trayectoria también incluye participación en instancias vinculadas a la prevención de abusos sexuales en contextos eclesiásticos, además de formación académica especializada: posee un máster en criminología por la Universidad de Cambridge y estudios en derechos humanos y políticas públicas.

Desde el Ministerio de Justicia han reiterado que el Plan Nacional de Búsqueda continuará, aunque bajo una nueva conducción. El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, ha liderado el rediseño del equipo, marcando el inicio de una nueva etapa en la implementación del programa.