Metro de Santiago da un paso clave: completa obras de puertas de andén en estación Neptuno

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Metro de Santiago mostraron este martes nuevos avances en la instalación de puertas de andén en la Línea 1, una medida que apunta a reforzar la seguridad y reducir las interrupciones que afectan el servicio.

La inspección fue encabezada por el ministro Louis de Grange y el gerente general de Metro, Felipe Bravo, en la estación Neptuno.

Durante la actividad, las autoridades destacaron que el proyecto ya suma dos andenes con este sistema instalado. Uno de ellos está en San Pablo, donde ya opera, mientras que el segundo corresponde a Neptuno, estación donde se completó recientemente la instalación.

La iniciativa forma parte de un plan de largo plazo para modernizar la línea más transitada de la red.

Metro proyecta tener toda la Línea 1 con puertas de andén a fines de 2028

El gerente general de Metro de Santiago, Felipe Bravo, detalló que la implementación comenzó el año pasado y que su ejecución se extenderá por algo más de tres años. En esa línea, explicó: “El proyecto se inició a mediados del año pasado, del año 2025, y tiene un periodo de ejecución de algo más de 3 años”.

Junto con eso, adelantó la principal meta del plan. “Hacia fines del año 2028 vamos a tener la totalidad de las estaciones en la Línea 1, con sus puertas de andenes instaladas y operativas”, afirmó.

Además, precisó el avance actual: “Tenemos la estación San Pablo, en uno de sus andenes, que está completamente operativa. Y lo que estamos mostrando hoy es que hemos completado la instalación del segundo andén, aquí en la estación Neptuno”.

Bravo también puso fecha al siguiente hito del proyecto. Según señaló “en el año 2026, la Línea 1 va a quedar con seis estaciones con sus puertas de andenes completamente operativas”.

Por su parte, el ministro Louis de Grange subrayó el objetivo práctico de esta inversión. “Lo que se busca con este tipo de proyectos es reducir la cantidad de interrupciones que son externas a la operación de Metro y que tienen gran impacto”, afirmó.

La instalación de puertas de andén ha sido vista como una medida clave para mejorar la continuidad del servicio en Línea 1, especialmente en una red que concentra gran parte de los viajes diarios dentro de la capital.

¿Crees que las puertas de andén deberían instalarse también con prioridad en otras líneas del Metro de Santiago?