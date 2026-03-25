¿Adiós al caos? Sistema creado por joven chileno que anticipa las aglomeraciones en espacios reducidos ya fue probado en el Metro

El desafío de gestionar grandes flujos de personas en el transporte público ha encontrado una nueva respuesta tecnológica en manos de la ingeniería nacional.

Vicente Covarrubias, un ingeniero recién titulado de la Universidad de los Andes, es el creador de SimPax, un sistema de simulación capaz de predecir y modelar el movimiento peatonal en espacios de alta concurrencia como terminales, aeropuertos y estaciones ferroviarias.

Durante la primera semana de marzo, la herramienta fue presentada en el XXIII Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano (CLATPU), celebrado en el Tecnológico de Monterrey, México.

Allí, el trabajo de Covarrubias fue reconocido como una de las ponencias más destacadas de la región debido a su capacidad para entender la interacción humana en entornos de congestión.

A diferencia de otros modelos rígidos, SimPax destaca por su flexibilidad. Según explica su desarrollador, se trata de un simulador que puede representar múltiples escenarios, desde andenes de metro hasta salas de espera en hospitales.

Su utilidad radica en la posibilidad de realizar “ensayos de laboratorio” antes de mover una sola piedra en una construcción o de implementar un cambio operacional.

“El modelo captura cómo se desplazan -las personas-, cómo eligen sus rutas, cómo interactúan en espacios reducidos y cómo se generan cuellos de botella o zonas críticas”, precisó el joven durante su exposición en territorio mexicano.

Esta capacidad analítica permite a los gestores de infraestructura probar soluciones teóricas y evaluar diseños antes de su ejecución real, garantizando que la experiencia del usuario final sea más fluida y segura.

Prueba de fuego en la Línea 1

Para demostrar que el software no era solo una teoría académica, el proyecto se sometió a una validación con datos empíricos de la estación Alcántara, perteneciente a la Línea 1 del Metro de Santiago.

Al contrastar las simulaciones digitales con las mediciones tomadas directamente en el terreno, el sistema logró replicar con precisión los patrones de movimiento y los nudos de congestión que ocurren diariamente en dicha parada.

El académico Rodrigo Eduardo Fernández, quien fue el profesor guía del proyecto, enfatizó que el valor diferenciador de esta creación chilena es su transparencia y adaptabilidad frente a softwares cerrados o de difícil personalización.

“En un contexto donde muchas herramientas son propietarias o poco personalizables, SimPax busca ampliar el acceso a análisis avanzados de movilidad peatonal y apoyar decisiones basadas en evidencia”, señaló el docente.