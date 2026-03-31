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Lluvia en Chile durante Semana Santa 2026: cuántos milímetros de agua podrían caer y en qué sectores

Un nuevo sistema frontal se aproxima al país. Revisa cuándo llegaría y qué zonas serán las más afectadas.

Juan Castillo

Lluvia en Chile durante Semana Santa 2026: cuántos milímetros de agua podrían caer y en qué sectores

Lluvia en Chile durante Semana Santa 2026: cuántos milímetros de agua podrían caer y en qué sectores / sarayut Thaneerat

Las próximas jornadas estarán marcadas por cambios en las condiciones meteorológicas del sur del país, con la llegada de varios frentes de lluvia que afectarán principalmente a las zonas australes.

De acuerdo con la proyección entregada por Meteored, las precipitaciones se concentrarán en la parte sur de la Región de Aysén y en el tramo más septentrional de la Región de Magallanes, al menos hasta la madrugada del viernes 3 de abril.

En paralelo, el viernes se perfila como un día de abundante nubosidad en la zona sur y austral, aunque el sol podría abrirse paso en sectores del norte de Aysén.

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Además, el pronóstico advierte que no se descartan chubascos débiles y aislados en el sur de Los Lagos, en una jornada que funcionará como antesala de un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica durante el fin de semana.

Sistema frontal se activará desde el sábado

Según las últimas actualizaciones de los modelos meteorológicos, el sábado 4 de abril estará dominado por una importante presencia de nubes en el sur de Chile.

Ese escenario anticipa la aproximación de un sistema frontal que podría ingresar al país entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 5 de abril.

El evento no sería menor. Los pronósticos apuntan a que este frente podría dejar precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 milímetros en sectores comprendidos entre La Araucanía y Aysén norte, especialmente durante la madrugada y la mañana del domingo.

Tras el paso del frente, el panorama tendería a estabilizarse nuevamente. La proyección indica que las altas presiones volverían a imponerse, favoreciendo condiciones de tiempo más estable desde la zona austral hasta el norte del país.

Eso sí, todo dependerá de cómo evolucionen los modelos durante los próximos días.

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