Sabido era en la Universidad de Chile que Fernando Gago tenía una personalidad fuerte y una relación no muy buena con los periodistas, algo que quedó demostrado este martes tras la victoria ante Audax Italiano.

El argentino, que venía respondiendo con normalidad en la conferencia de prensa post partido, se molestó con uno de los presentes luego de que este le señalara que el duelo, en vez de terminar 3-1, pudo haber acabado 3-3 por las ocasiones generadas por los “itálicos”.

El comunicador comenzó a enumerar distintas jugadas del elenco “audino”, a lo que rápidamente reaccionó el entrenador: “¿Y nosotros? No contaste las nuestras. Me cuentas las que erró el rival, pero no las de nosotros”.

Interrumpiéndose mutuamente, el ex Boca Juniors sostuvo: “Yo te estoy respondiendo desde el lado de que nosotros también tuvimos situaciones de gol. Tuvimos un tiro en el travesaño, un rebote en la misma jugada, un remate de Lucas. Entonces el resultado no sería 3-3, sería 6-3”.

“No comparto para nada tu análisis, porque creo que, en líneas generales, tuvimos un montón de situaciones... El juego es del que hace el gol, acá no hay merecimientos. Si fuese por merecimientos, no estaríamos hablando de goles. En líneas generales lo jugamos como quisimos. Obviamente el rival puede tener situaciones, porque juega y tiene categoría, eso está claro”, sentenció Gago, visiblemente molesto por la discusión.