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La NASA se prepara para la misión Artemis II, que llevará astronautas a rodear la Luna tras medio siglo

Antes del lanzamiento previsto para este miércoles, la tripulación permanece en cuarentena, aunque podrá tener un último encuentro con sus familias en Florida.

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Getty Images | La tripulación del vuelo Artemis II. De izquierda a derecha: Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman.

Getty Images | La tripulación del vuelo Artemis II. De izquierda a derecha: Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman. / Orlando Sentinel

Esta semana la NASA inició el conteo regresivo para el lanzamiento de la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo. El lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, será este miércoles 1 de abril.

“El vehículo está listo, el sistema está listo, la tripulación está lista”, señaló Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, en una rueda de prensa.

La tripulación del vuelo Artemis II está conformada por los astronautas Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen. Si el lanzamiento es cancelado o retrasado habrá más oportunidades de despegue hasta el 6 de abril.

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“Estamos en una situación excelente”

Durante la noche de este lunes, funcionarios de la NASA mostraron su confianza en las operaciones de ingeniería previas.

“Volaremos cuando este hardware esté listo”, indicó Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento, pero “todo indica que en este momento estamos en una situación excelente”, añadió.

Se espera que el cohete dé una vuelta alrededor del satélite sin aterrizar. Aunque están en cuarentena antes del lanzamiento, los astronautas podrán cenar con sus familias en una casa de playa en Florida.

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