Inédito logro ambiental: Chile lidera protección extrema de la ONU para importantes especies de aves

La 15ª Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), celebrada en Campo Grande, Brasil, concluyó con un balance positivo para la diplomacia ambiental chilena.

Durante el encuentro, se ratificaron importantes medidas de protección para especies que habitan y transitan por el territorio nacional, consolidando el rol de Chile en la gobernanza ambiental regional.

El mayor logro de la delegación fue la inclusión del zarapito de pico recto (Limosa haemastica) en el Apéndice I de la Convención contemplada por la ONU.

Esta categoría es la más estricta y obliga a los Estados miembros a proteger estrictamente a los animales, conservar o restaurar los lugares donde viven y mitigar los obstáculos a su migración.

Asimismo, se adoptó la Acción Concertada para el chorlo de Magallanes (Pluvianellus socialis), otro aspecto clave en la materia.

Ambas iniciativas, presentadas por Chile en colaboración con Brasil y Argentina, buscan unificar criterios científicos y logísticos para proteger las rutas migratorias que estas aves recorren a lo largo del cono sur.

Liderazgo técnico de la presencia chilena

Más allá de las especies, Chile fortaleció su posición estratégica con la elección del biólogo marino Francisco Concha como integrante del Comité Científico de la conferencia.

El experto representará al grupo regional de América Latina y el Caribe, lo que garantiza que la toma de decisiones del organismo cuente con una visión técnica nacional.

Este nombramiento refuerza la intención del país de basar sus políticas de conservación en evidencia científica sólida y compromisos internacionales ejecutables.

La agenda chilena en la COP15 también destacó por el copatrocinio de diversas causas globales para la fauna marina:

Petreles Gadfly : Inclusión en los Apéndices I y II junto a potencias ambientales como Nueva Zelandia y Australia.

Inclusión en los Apéndices I y II junto a potencias ambientales como Nueva Zelandia y Australia. Albatros de las Antípodas : Impulso de una Acción Concertada para frenar el declive de esta especie.

Impulso de una Acción Concertada para frenar el declive de esta especie. Pelícano Peruano : Trabajo conjunto con Ecuador y Perú para asegurar la supervivencia de esta ave emblemática de la corriente de Humboldt.

Esta participación reafirma el compromiso de Chile con la creación de corredores biológicos seguros y una cooperación internacional que trascienda las fronteras, enfocándose en resultados concretos para el patrimonio natural del planeta.