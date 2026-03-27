Chile destaca como escenario de pruebas para un nuevo rover rodador que explorará Marte

La exploración del sistema solar continúa en diferentes rumbos y con diferentes actores protagonistas, pero sin lugar a duda que la investigación con robots en Marte sigue marcando tendencia.

Bajo este contexto, el Desierto de Atacama, conocido mundialmente por ser el ‘gemelo terrestre’ del ‘Planeta Rojo’, fue elegido para un experimento que podría cambiar las reglas de estas misiones.

Desde el 23 de marzo y hasta el 3 de abril, la Estación Atacama UC en Alto Patache, ubicada a unos 70 kilómetros de Iquique, sirve como centro de operaciones de una tecnología disruptiva: el Tumbleweed Mars.

Este proyecto, gestado en la Universidad Técnica de Delft (Países Bajos) y respaldado por la Agencia Espacial Europea (ESA), rompe con el paradigma de los rovers tradicionales como el Curiosity o el Perseverance.

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En lugar de pesados sistemas de tracción y baterías de corta duración, este prototipo apuesta por la ligereza y la física elemental.

Su nombre y funcionamiento rinden homenaje a las plantas rodadoras o nubes del desierto que atraviesan los paisajes áridos impulsados por las ráfagas de aire.

El Tumbleweed es una estructura esférica diseñada para ser empujada por los vientos marcianos, lo que le permite cubrir distancias mucho mayores que un vehículo motorizado.

James Kingsnorth, líder de la investigación, subraya que la clave de esta misión radica en la simplificación de los recursos: “La eficiencia es el factor determinante”.

“Al evitar combustibles y sistemas de tracción complejos, el vehículo logra una autonomía prolongada”, explica el científico sobre esta apuesta que busca maximizar la recolección de datos con el mínimo consumo energético.

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Un laboratorio móvil de bajo costo

A pesar de su apariencia sencilla, este ‘rodador’ es una herramienta científica de alta precisión. Está equipado con tecnología de vanguardia para monitorizar el entorno marciano.

En su diseño y funcionamiento incluye sensores de: presión atmosférica y temperatura; detección de gases y magnetismo; rastreo de posibles organismos biológicos.

Según los desarrolladores, reducir el peso y eliminar la dependencia de combustibles fósiles o nucleares permite que las misiones sean drásticamente más baratas.

Esto abriría la puerta a enviar flotas de estos dispositivos en lugar de un solo rover costoso, cubriendo así una superficie mucho mayor del terreno marciano.

¿Por qué el norte de Chile?

La elección de Alto Patache no es aleatoria. Los expertos coinciden en que la geografía y el clima del norte chileno ofrecen condiciones análogas a las que los astronautas y robots enfrentarán en futuras misiones tripuladas a Marte.

La meta final de estos días de testeo en suelo nacional es clara: demostrar que la exploración de otros mundos puede ser eficiente, económica y, sobre todo, impulsada por las fuerzas de la propia naturaleza.

Como enfatiza Kingsnorth, el objetivo primordial es “abaratar la exploración de otros mundos y recolectar información científica relevante de sus superficies”, un paso que parece estar más cerca hoy, bajo el cielo despejado de la Región de Tarapacá.