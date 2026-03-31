Alarma en Brasil por presunto robo de peligroso virus: hay una científica argentina detenida

La investigadora argentina Soledad Palameta Miller, de 36 años, quedó en el centro de una investigación en Brasil tras el hallazgo de muestras de virus fuera de un laboratorio de alta seguridad en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). El caso se originó luego de una denuncia interna por la desaparición de material biológico desde el Instituto de Biología del plantel.

El hecho se remonta al 13 de febrero de 2026, cuando se detectó el faltante de cajas con material viral desde un laboratorio con nivel de bioseguridad 3, diseñado para manipular agentes que pueden provocar enfermedades graves.

A partir de esa alerta, la Policía Federal brasileña inició diligencias y el 23 de marzo concretó allanamientos dentro del campus, donde encontró las muestras en dependencias de la Facultad de Ingeniería de Alimentos, área en la que trabajaba la científica.

De acuerdo con la investigación, en los congeladores de esos laboratorios —coordinados por Palameta— se hallaron viales con material viral, además de restos parcialmente desechados en la basura. Las evidencias fueron enviadas a peritaje y posteriormente las autoridades confirmaron que correspondían a muestras de virus, aunque aún no se ha precisado su tipo.

Tras el procedimiento, la investigadora fue detenida y trasladada al Centro Penitenciario Femenino de Mogi Guaçu. La Justicia brasileña la indaga por los delitos de hurto agravado, transporte ilegal de organismos genéticamente modificados y por eventual riesgo a la salud pública.

En el marco de la causa, se le impusieron medidas como la prohibición de salir del país, el pago de fianza, la obligación de comparecer ante tribunales y la restricción de acceso a laboratorios de la universidad.

En paralelo, la investigación incorporó a su esposo, el veterinario estadounidense Michael Edward Miller, quien también es doctorando en la misma casa de estudios. La Policía Federal confirmó que está siendo indagado, aunque no se han entregado antecedentes sobre su eventual participación.

La defensa de Palameta rechazó las acusaciones y aseguró que no existen pruebas que acrediten el robo. Además, sostuvo que la investigadora utilizaba instalaciones del Instituto de Biología debido a la falta de laboratorios propios. En la misma línea, su familia afirmó que la denuncia habría tenido como objetivo perjudicarla.

Desde la Universidad Estatal de Campinas informaron que iniciaron un proceso interno para esclarecer los hechos y subrayaron que el caso se encuentra bajo investigación judicial. Por su parte, el material recuperado fue remitido al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil para su análisis.