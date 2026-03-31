Durante este martes, el exministro de Vivienda Carlos Montes abordó en ADN Hoy la decisión del Gobierno de no avanzar en la expropiación de Colonia Dignidad, descartando que se justifique por razones presupuestarias y enfatizando que se trata de una definición que responde a una responsabilidad del Estado.

En ese contexto, el exsecretario de Estado defendió la gestión habitacional, asegurando que “en vivienda se lograron ni más ni menos que 263 mil viviendas entregadas en todo Chile”, y agregó que además se dejaron “179 mil viviendas en desarrollo, en ejecución, algunas a punto de entregarse en los próximos meses”.

Según explicó, este nivel de avance implica compromisos financieros relevantes: “dejar 179 mil viviendas en desarrollo implica que mes a mes hay que pagar a las empresas según el avance de las obras, y eso va ocupando un porcentaje relevante del presupuesto”.

Respecto a las cifras entregadas por el actual ministro de Vivienda, Montes cuestionó que el presupuesto esté comprometido en un 97%, señalando que “sería bueno que explicaran cómo llegan a esa cifra. Nuestros datos son distintos, pero esa no es la discusión central”.

En esa línea, precisó que “el total comprometido del presupuesto de vivienda para 2026 es cercano al 88%”, aunque subrayó que el foco debe estar en la ejecución de proyectos: “lo importante es que hay una gran cantidad de proyectos en marcha”.

Asimismo, planteó que el nivel de gasto refleja un sistema activo: “hay que entender que en el primer año de una vivienda se invierte apenas entre un 3% y un 5%. Entonces, esto también es una buena noticia: indica que el sistema está funcionando”, junto con destacar que “hoy hay un nivel de actividad incluso por sobre lo normal” en comparación al escenario postpandemia.

En materia presupuestaria, el exministro abordó el recorte del 3% instruido por Hacienda, indicando que “hay que asumir que estamos en una crisis internacional que obliga a hacer ajustes”, aunque advirtió que “aplicar un recorte parejo a todos los ministerios no es una buena decisión”.

Además, reveló que “al Ministerio de Vivienda, por ejemplo, se le recortaron cerca de 180 mil millones de pesos entre enero y comienzos de febrero”.

Críticas por Colonia Dignidad

En relación con la decisión de no avanzar en la expropiación de Colonia Dignidad, Montes fue enfático: “Colonia Dignidad se formó en 1961. Es una vergüenza para Chile haber tenido un Estado dentro del Estado”, recordando que en ese lugar “se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, abusos contra niños”.

Además, señaló que el proceso ya había sido impulsado previamente: “el Presidente, en 2024, planteó que esto debía expropiarse. No es un proceso fácil, pero se inició”, y sostuvo que se debe continuar: “yo creo que se debe seguir avanzando y que es necesario un acuerdo con el gobierno alemán. Es una cuestión de dignidad para Chile terminar con este enclave”.

En esa línea, descartó que el freno responda a falta de recursos: “hasta ahora no se ha gastado ni un peso en este proceso. Ni siquiera han terminado las tasaciones”, por lo que llamó a avanzar en soluciones: “más que frenar esto, yo le diría al ministro que adopte una actitud positiva: ¿cómo resolvemos este problema histórico?”.

Finalmente, Montes insistió en que la decisión debe ser política: “aquí hay una responsabilidad moral, política y humana de cerrar este capítulo”, y agregó que, de existir impedimentos legales, “entonces presentemos un proyecto de ley”.

También planteó dudas sobre eventuales motivaciones: “salvo que haya una razón ideológica detrás. Algunos sectores que hoy apoyan al gobierno defendieron en su momento a Colonia Dignidad y a Paul Schäfer”.

El exministro cerró señalando que el país debe hacerse cargo de este tema: “Chile debe hacerse cargo de esto. Porque quienes conocen lo que ocurrió en Colonia Dignidad (…) saben que se trata de una vergüenza no solo para el país, sino para la humanidad”.