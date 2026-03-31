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“La confianza no se dio”: Presidente Kast justifica remoción de directora del SernamEG en tratamiento contra cáncer

El Mandatario afirmó que, aunque reconoce el contexto personal de Priscilla Carrasco, la decisión responde a “un deber que la gestión esté bien hecha”.

Ruth Cárcamo

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

El Presidente José Antonio Kast respaldó la decisión de la ministra de la Mujer, Judith Marín, quien solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco, actualmente en tratamiento por cáncer.

En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario indicó que “es un hecho lamentable porque afecta la parte humana de una persona. Pero tenemos que asumir con responsabilidad la gestión de un Gobierno”.

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“Hay una situación humana, compleja (...) pero tenemos un deber que la gestión esté bien hecha. En este caso, la confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante de la SernamEG”, añadió.

“Priorizar el bien de todos los chilenos”

“Hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía y que justifican que uno tenga que priorizar el bien de todos los chilenos, sin desconocer que hay una situación humana, compleja y que tenemos que atender”, cerró el Presidente José Antonio Kast.

Cabe recordar que tras la salida de Priscilla Carrasco, la dirección nacional fue asumida, de manera subrogante, por el sociólogo Felipe Díaz Rain, quien ejercía como subdirector.

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