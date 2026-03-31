Gobierno anuncia posibles medidas frente a crisis de violencia escolar en Chile

Este martes, un nuevo y grave episodio de violencia escolar encendió las alertas en nuestro país, esto luego de un ataque incendiario ocurrido en el Liceo Victorino Lastarria, en Providencia.

Este es el tercer incidente de violencia en colegios en menos de una semana, con el primer de los casos ocurrido el pasado 27 de marzo en Calama que terminó con una persona fallecida.

Por esta razón, la ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó en un punto de prensa realizado en La Moneda las medidas que se tomarán en torno a la violencia escolar.

“Nos hemos reunido con equipos del Ministerio de Educación, de la SEGPRES, del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Seguridad, y estamos trabajando en medidas para responder a la demanda por seguridad de la comunidad de Calama”, comenzó explicando.

“Necesitamos darle a estas comunidades certeza de que las escuelas van a funcionar como un espacio protegido, queremos darles protección. Por eso hemos estado trabajando hoy día, lo vamos a seguir haciendo, y esperamos prontamente tener más detalles sobre las medidas que logremos acordar con los equipos”, indicó María Paz Arzola.

Al ser consultada sobre las posibles medidas, la ministra indicó que están trabajando para poder satisfacer la demanda por la seguridad escolar que se está exigiendo y que están evaluando con los equipos las propuestas.

“Queremos ser responsables en lo que propongamos y podemos distinguir entre lo que son medidas administrativas y también lo que podría ser una reforma a través de un proyecto de ley”, comentó.

“Tenemos un compromiso con hacer frente al problema de la inseguridad en el espacio escolar; la inseguridad no debe tener cabida en las escuelas”, cerró.