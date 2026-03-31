Incidentes en Liceo Lastarria: Gobierno anuncia querella y alcalde Bellolio tilda a responsables como “de ultraizquierda”

Un grave episodio de violencia escolar volvió a encender las alertas en la Región Metropolitana, luego de un ataque incendiario registrado en el Liceo Victorino Lastarria, en Providencia.

Según los antecedentes entregados por autoridades, un grupo de encapuchados quemó un basurero durante un recreo y luego provocó un incendio en la oficina de inspectoría mediante el lanzamiento de una bomba molotov.

El caso generó una rápida reacción del delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, y del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quienes advirtieron sobre la gravedad de los hechos y apuntaron a la necesidad de actuar con mayor rapidez frente a episodios de violencia dentro de establecimientos educacionales.

De acuerdo con Bellolio, serían tres estudiantes del propio liceo los involucrados en el ataque y al menos uno de ellos ya estaría identificado.

Gobierno y municipio anuncian acciones tras violento ataque en el Victorino Lastarria

El delegado Germán Codina sostuvo que la demora en responder este tipo de situaciones termina agravando el problema. En ese contexto, afirmó: “Cuando tú no respondes a tiempo, lo que haces finalmente es que termina enquistándose esta violencia”.

Luego agregó que estos hechos “no solamente ponen en riesgo infraestructura física”, sino también “la armonía de una comunidad educativa”, con consecuencias que pueden marcar a niños y jóvenes “probablemente por mucho tiempo o el resto de su vida”.

Además, Codina anunció que impulsará nuevas acciones en torno a los requerimientos pendientes sobre convivencia y seguridad escolar. En esa línea, señaló: “Vamos a ir tras cada uno de los requerimientos que han hecho los sostenedores por Aula Segura y que hoy día duermen en algún escritorio”, con el objetivo de “extirpar de una vez por todas a aquellas personas que lo que quieren es sembrar la violencia al interior de establecimientos de educación”.

Por su parte, el alcalde Jaime Bellolio entregó detalles del ataque y remarcó la gravedad del episodio. “En el primer recreo se encapucharon, prendieron un basurero, y luego vinieron aquí a la inspectoría donde, con un bidón, incendiaron adentro”, afirmó. Luego fue más allá y advirtió: “Esto es inédito y ya cruza absolutamente todos los límites”.

Bellolio también vinculó lo ocurrido con un grupo reducido de alumnos que, según acusó, utiliza consignas de extrema izquierda para justificar hechos violentos. A la par, se confirmó que la Fiscalía instruyó diligencias al Laboratorio de Criminalística y al OS9 de Carabineros para esclarecer lo ocurrido en el sitio del suceso.