;

VIDEO. “¿¡Estás cansado de mí!?“: el polémico momento que protagonizaron Rai Cerda y Faloon en Fiebre de Baile

“Hubo un poquito de roces, yo me puse un poquito mañoso con ella”, comentó Cerda.

Nicolás Lara Córdova

“¿¡Estás cansado de mí!?“: el polémico momento que protagonizaron Rai Cerda y Faloon en Fiebre de Baile

Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Fiebre de Baile, concurso de talentos que se transmite por Chilevisión.

En esta oportunidad, Rai Cerda y Faloon Larraguibel protagonizaron un polémico momento tras terminar una presentación en parejas.

Revisa también:

La animadora del programa, Diana Bolocco, habló con Rai Cerda, quien formó parte del “triángulo de fuego” y le consultó por qué había dejado de seguir a Faloon en redes sociales.

“Fue un desafío porque Faloon es una bailarina profesional, Julio es un profesional del baile, por lo que tengo que estar a tono, ensayamos, salió bien, pasaron algunas cosas, pasaron algunos roces”, comentó.

“Hubo un poquito de roces, yo me puse un poquito mañoso con ella, y por eso nos dejamos de seguir. Han cachado cuando te da la maña y no quieres ver nada de esa persona”, agregó.

¿Qué respondió Faloon?

En ese momento, Diana Bolocco le consultó si fue ese el motivo por el que dejó de seguir a Faloon, a lo que Rai complementó diciendo “los dos tenemos mucho carácter”

“Hay veces que uno actúa más y se cansa un poco, pero después se acuerda de lo bonito que es, entonces es un juego terrible”, dijo Rai Cerda.

Faloon Larraguibel reaccionó de inmediato y le respondió sorprendida: “¡¿Se cansa dijo?! ¡¿Estás cansado de mí?! Porque ahora te bloqueo".

“¿Cómo se cansa? Uno no se cansa de la persona que ama", remató Faloon.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

