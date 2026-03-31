VIDEO. “¿¡Estás cansado de mí!?“: el polémico momento que protagonizaron Rai Cerda y Faloon en Fiebre de Baile
“Hubo un poquito de roces, yo me puse un poquito mañoso con ella”, comentó Cerda.
Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Fiebre de Baile, concurso de talentos que se transmite por Chilevisión.
En esta oportunidad, Rai Cerda y Faloon Larraguibel protagonizaron un polémico momento tras terminar una presentación en parejas.
La animadora del programa, Diana Bolocco, habló con Rai Cerda, quien formó parte del “triángulo de fuego” y le consultó por qué había dejado de seguir a Faloon en redes sociales.
“Fue un desafío porque Faloon es una bailarina profesional, Julio es un profesional del baile, por lo que tengo que estar a tono, ensayamos, salió bien, pasaron algunas cosas, pasaron algunos roces”, comentó.
“Hubo un poquito de roces, yo me puse un poquito mañoso con ella, y por eso nos dejamos de seguir. Han cachado cuando te da la maña y no quieres ver nada de esa persona”, agregó.
¿Qué respondió Faloon?
En ese momento, Diana Bolocco le consultó si fue ese el motivo por el que dejó de seguir a Faloon, a lo que Rai complementó diciendo “los dos tenemos mucho carácter”
“Hay veces que uno actúa más y se cansa un poco, pero después se acuerda de lo bonito que es, entonces es un juego terrible”, dijo Rai Cerda.
Faloon Larraguibel reaccionó de inmediato y le respondió sorprendida: “¡¿Se cansa dijo?! ¡¿Estás cansado de mí?! Porque ahora te bloqueo".
“¿Cómo se cansa? Uno no se cansa de la persona que ama", remató Faloon.
