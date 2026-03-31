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VIDEO. Hijo de Kanela dio a conocer las razones del término de su relación con reconocida figura de la farándula: “Terminé con ella por...”

Bastián “Bimza” Muñoz le comentó a Joche Luis Bibbo y a Princeso su versión de los hechos sobre el término con Trinidad Neira.

Nicolás Lara Córdova

Hijo de Kanela dio a conocer las razones del término de su relación con reconocida figura de la farándula: “Terminé con ella por...”

Canal 13 estrenó este lunes el primer capítulo de su reality show Vecinos al límite, donde uno de sus participantes es Bastian “Bimza” Muñoz, hijo de Kanela Muñoz.

El hijo del cantante de Noche de Brujas fue consultado por sus compañeros de encierro, Joche Luis Bibbo y Princeso sobre si continúa soltero y acerca de su término con Trinidad Neira, hija de Pamela Díaz.

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“Ah, la que está en el quilombo ahora con Camilo Huerta. Se armó todo un quilombazo ahí, un cagüín zarpado”, comentó Joche.

En ese momento Bimza aclaró que ese tema no es de su incumbencia y en relación a su término indicó que “no busco algo tan de la farándula”.

“Yo terminé con ella por el tema del reality. Y aparte yo tengo a mi hijo con otra persona. Mi hijo tiene tres años y yo la verdad como que no busco algo tan de la farándula”, enfatizó.

“Él me engañó como quiso”

Trinidad Neira, en tanto, a través de un live de Instagram dio a conocer una versión distinta de los hechos, comentando que el término de su relación con Bastián Muñoz se debe a una supuesta infidelidad del hijo de Kanela.

“Si quieren hablar del Bastián, yo podría sacar muchas hueás del Bastián a la luz, así que quédense callados mejor”, indicó.

“El Bastián me cagó como quiso, o sea, qué hueá están hablando”, cerró la hija de Pamela Díaz.

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