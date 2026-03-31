Un inesperado y polémico episodio marcó la cobertura de la final del reality Mundos Opuestos, luego de que una mujer irrumpiera en el lugar asegurando haber trabajado como asesora del hogar de Pamela Díaz y denunciando un supuesto despido.

El hecho fue captado por el medio de espectáculos Duplos, donde la mujer, identificada como Magaly Luján, lanzó duras acusaciones a gritos contra la animadora.

“¡Pamela, soy tu exnana! Me tiraste una patada en la raj… y me botaste. Aquí estoy yo, voltea a mirarme cara a cara”, expresó, generando sorpresa entre los presentes.

La mujer insistió en su versión, asegurando que trabajó con la figura televisiva hace aproximadamente un año y medio. “Me despidió de un día para otro”, afirmó, agregando que tendría información comprometedora sobre la animadora. Sin embargo, evitó entregar mayores detalles: “Eso vale mucho oro”, respondió cuando se le pidió profundizar.

Durante el tenso momento, Pamela Díaz reaccionó con distancia, señalando que no escuchaba a la mujer, mientras continuaba con la transmisión. En paralelo, también fue interpelado el animador Ignacio Gutiérrez, aunque la denunciante aclaró que sus dichos estaban dirigidos exclusivamente a “La Fiera”.

¿Qué dijo la hiija?

Las dudas sobre la veracidad de la acusación no tardaron en surgir. A través de redes sociales, Trinidad Neira salió al paso de la situación y desmintió categóricamente a la mujer. “Nunca la había visto”, escribió.

En la misma línea, usuarios en redes sociales apuntaron a que podría tratarse de una intervención humorística o un montaje, recordando incluso que la animadora mantiene hace años a la misma persona trabajando en su hogar.

El episodio rápidamente se viralizó, instalando la duda sobre si se trató de una denuncia real o simplemente de un momento preparado, en medio de uno de los eventos televisivos más comentados de los últimos días.