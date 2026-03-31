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Escala polémica por SernamEG: diputadas PDG cuestionan a ministra de la Mujer y exigen explicación por salida de Priscilla Carrasco

Parlamentarias acusan falta de sensibilidad y exigen explicaciones en el Congreso.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

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Nuevos cuestionamientos enfrenta la ministra de la Mujer, Judith Marín, luego de que diputadas del Partido de la Gente (PDG) criticaran duramente la solicitud de renuncia de la exdirectora del SernamEG, Priscilla Carrasco, quien se encuentra en tratamiento por cáncer.

Las críticas surgen en medio de la controversia generada por la salida de Carrasco, quien había sido designada por Alta Dirección Pública y continuaba en funciones pese a su tratamiento oncológico.

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Fotos: Agencia UNO

Desde el Gobierno, en tanto, se ha señalado que la decisión responde a una pérdida de confianza basada en un informe que detectó deficiencias en la gestión del servicio. Sin embargo, desde el PDG insisten en que los antecedentes deben ser expuestos con total transparencia ante el Congreso.

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En concreto, desde la colectividad, la diputada Zandra Parisi pidió citar a la secretaria de Estado a la Comisión de Familia de la Cámara para que entregue explicaciones formales sobre la decisión.

“Es necesario tener claridad absoluta respecto de una determinación que está en tela de juicio”, sostuvo la parlamentaria, quien cuestionó las versiones contradictorias emanadas desde el Ejecutivo.

A su juicio, si existieron razones políticas detrás de la salida, estas deben ser transparentadas, advirtiendo que “nunca pueden estar por sobre la humanidad que requiere una situación de salud de esta magnitud”.

En la misma línea, las diputadas del PDG Flor Contreras y Tamara Ramírez también emplazaron a la ministra, acusando falta de sensibilidad frente al caso. Contreras subrayó que resulta “incomprensible” que una cartera encargada de velar por los derechos de las mujeres adopte este tipo de decisiones, mientras que Ramírez afirmó que el proceso pudo haberse manejado de otra forma.

“Las cosas se podrían haber hecho de forma diferente, sobre todo considerando la situación de salud de esta funcionaria. Más allá de si existían conflictos por pérdida de confianza o diferencias políticas, pedirle la renuncia de esta manera no es empático”, expuso.

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