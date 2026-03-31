“Es triste ver a gente como tú...”: Stephanie Vaquer responde con todo a funa en su contra / WWE

Stephanie Vaquer rompió el silencio en redes sociales tras ser criticada por un fanático en las últimas horas.

El usuario @okRudyDepp utilizó su cuenta donde realizó una acusación contra la luchadora nacional indicando que “eres una falsa, tú nunca fuiste la primera, eres la última. Solo te pedí una foto y un autógrafo. El resto de luchadoras accedieron sin problemas y tú no”

Stephanie le respondió al usuario en cuestión con una larga publicación.

“Siempre me detengo y soy muy amable con mis fans. Ayer fue mi cumpleaños y, sinceramente, tuve un día muy malo. Aún así, pedí comprensión con educación y mucha gente lo respetó”, comentó la oriunda de San Fernando.

“Me seguiste durante mucho tiempo, diciendo cosas hirientes y haciéndome sentir incómoda. Te dije que no varias veces, y seguiste siguiéndome y grabándome. Ahora publicas esto en redes sociales”, agregó la luchadora

“Es triste ver a gente como tú que se hace llamar fans...”, cerró Vaquer.

La reacción de los fanáticos de Stephanie Vaquer en redes sociales

Los fanáticos de Stephanie Vaquer inmediatamente salieron en su apoyo comentándole mensajes positivos hacia la luchadora nacional y cuestionando al usuario que la funó.

A tal punto llegó la discusión, que @okRudyDepp borró el posteo en cuestión y se justificó diciendo que “no te acosé”, generando más respuestas de los fanáticos de Stephanie Vaquer.