Dos inspectores municipales son atropellados durante fiscalización en San Miguel: conductor se dio a la fuga
El conductor no respetó el control y arrolló a los funcionarios, quienes fueron trasladados al Hospital del Trabajador.
Dos inspectores municipales son atropellados durante fiscalización en San Miguel: conductor se dio a la fuga
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Durante la noche de este lunes, dos inspectores municipales de la comuna de San Miguel, en la región Metropolitana, resultaron heridos tras ser atropellados por un automóvil que evadió un control.
Según información preliminar, el hecho ocurrió en medio de una fiscalización a eso de las 23:30 horas, cuando un conductor hizo caso omiso a las instrucciones de detención y arrolló a ambos funcionarios.
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Tras el incidente, el individuo se dio a la fuga por calle San Sebastián, perdiéndose su rastro. En tanto, los inspectores fueron trasladados al Hospital del Trabajador, donde se encuentran con lesiones menores.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad ni el paradero del conductor, mientras que las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para dar con su ubicación.
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