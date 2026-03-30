Femicidio en Las Condes: hombre asesina a su pareja frente a una menor de 3 años

Alrededor de las 20:20 horas de este lunes 30 de marzo, la Central de Comunicaciones (CENCO) de Carabineros recibió una alerta que movilizó a las unidades de emergencia hacia la comuna de Las Condes.

En el lugar, se constató el fallecimiento de una mujer a manos de su pareja en lo que preliminarmente se investiga como un nuevo femicidio en la capital.

El hecho ocurrió específicamente en la calle República Árabe de Egipto, en un departamento de arriendo que se había alquilado vía web.

Según la información preliminar, ambos son de nacionalidad chilena y, por causas que aún se investigan, se habría originado una fuerte discusión que terminó de forma violenta cuando el hombre extrajo un arma blanca y apuñaló a la mujer en la zona del cuello.

Personal del SAMU llegó rápidamente al sitio para intentar socorrer a la víctima. A pesar de las intensas maniobras de reanimación, el personal médico constató su deceso en el lugar debido a la gravedad de la herida.

Un aspecto desgarrador del hecho es que una niña de 3 años se encontraba al interior del inmueble y habría presenciado el ataque.

De acuerdo con versiones preliminares, un vecino habría intervenido rápidamente para rescatar a la menor del entorno de violencia.

Seguridad municipal y personal de Carabineros pudieron llegar a tiempo al sitio del suceso y proceder a la detención del sujeto identificado como el presunto homicida.

“Mucho movimiento”

Roxana Plaza, vecina del edificio y testigo del despliegue policial, relató cómo se vivieron los complejos momentos que consternan a los pobladores.

“Me asomé por el balcón, vi que había mucho movimiento, abrí Sofafe y vi una foto de una funcionaria con una guagua”, contó sobre cómo se percató de que algo pasaba. De todas formas, reconoció que en primera instancia no escuchó nada.

Por otra parte, reconoció que en el edificio se ve bastante la práctica de arriendo por Airbnb, aunque “esta es la primera vez que hay una situación así. Tan grave y que causa tanto movimiento”.

“Mataron a una mujer, mataron a una persona. Terrible por donde se vea”, comentó , señalando que es “mucho peor” que se haya dado en presencia de una menor.