Deportes Rengo es castigado pero podrá seguir compitiendo en la Segunda División 2026

Deportes Rengo retrasó su debut en la Segunda División a la espera de una situación que lo tenía en vilo ante el Tribunal de Disciplina.

Todo luego de la denuncia en su contra ante el Tribunal de Patrimonio de la ANFP por parte del Audax Italiano para cobrar la deuda que tenía el cuadro de la región de O’Higgins por los derechos formativos de Massami Gutiérrez.

El organismo le dio la razón al cuadro itálico y determinó el pago de un monto cercano a los 106 millones de pesos, deuda que Deportes Rengo y que le significó con la resta de seis puntos del torneo 2025, además de otras tres por cada fecha del 2026 mientras el pago no se regularice.

Sin embargo, en la apelación del club ante la segunda sala del Tribunal de Disciplina, se planteó que la extensión del castigo era ilegal.

Ante esto, la orgánica, por voto mayoritario de sus miembros, apuntó a que, según el artículo 42.4, la sanción de pérdida de puntos se aplicará en aquel torneo en que se cometió la infracción.

“La mayoría de esos sentenciadores entienden el interés de dotar de eficacia a la aplicación del procedimiento de apremio contenida en el estatuto y cuya aplicación se discute, lo que llevaría naturalmente a extender sus efectos, pero ello no puede pasar por sobre el tenor literal de la regla con carácter sancionatorio, que no considera la situación de que el incumpliendo se extienda más allá del término del campeonato en que se comete la infracción, limitando expresa y claramente dicha sanción “al torneo en que se cometió la infracción”“, se lee en parte del texto al que tuvo acceso ADN Deportes.

Con esto, Deportes Rengo solo sufrirá la resta de 6 puntos en la Segunda División 2025, evitando la sanción progresiva para 2026, cuestión que le permitirá mantenerse en la tercera categoría en importancia del fútbol chileno.