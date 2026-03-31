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Sin Vidal y con regresos inesperados: la formación de Colo Colo para el duelo clave ante Huachipato

Los albos recibirán a los “acereros” en el Estadio Monumental con la misión de seguir disputando la clasificación mano a mano con Coquimbo Unido en la Copa de la Liga.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo afrontará una intensa semana, con su primer desafío este miércoles en el Estadio Monumental ante Huachipato por la Copa de la Liga, pero sin perder de vista el viaje del domingo al Biobío para enfrentar a Deportes Concepción por la Liga de Primera.

Por lo mismo, Fernando Ortiz no planea utilizar a todo su equipo titular frente a los “acereros” y, aunque contará con varios habituales, otros nombres importantes comenzarán desde el banco, en un enfrentamiento donde será primordial sumar de a tres para que Coquimbo Unido no se escape en la cima del Grupo A.

El caso más sonado será el de Arturo Vidal, quien, pese a estar recuperado de la dolencia muscular que lo afectó ante Coquimbo Unido, no será titular este miércoles. Situación similar a la de Tomás Alarcón y Jeyson Rojas, quienes tendrán descanso pensando en el duelo ante Deportes Concepción.

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La ausencia del carrilero por la derecha abre una oportunidad para Francisco Marchant, quien viene de destacar en el último partido ante el “León de Collao” y será titular en una posición poco habitual para él.

En cambio, quien sí será considerado desde el inicio, pese a haber completado recién su primer entrenamiento, es Maximiliano Romero, que será el centrodelantero del equipo. Además, Yastin Cuevas también estará entre los convocados tras finalizar sus trabajos con la Roja Sub 20.

Con estas variantes, según información de ADN Deportes, Colo Colo formaría ante Huachipato con Fernando de Paul en el arco; Javier Méndez, Jonathan Villagra y Joaquín Sosa en defensa; Francisco Marchant, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Matías Fernández (o Erick Wiemberg) en el mediocampo; Lautaro Pastrán como enganche; y Leandro Hernández junto a Maximiliano Romero en delantera.

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