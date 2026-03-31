Cuba recibe petróleo ruso tras meses de escasez por el bloqueo de EE.UU.

Un tanquero ruso atracó este martes en el puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, para entregar el primer cargamento de crudo que la isla recibe desde enero, tras el respiro concedido por Washington en medio de su bloqueo petrolero de facto.

El buque “Anatoly Kolodkin”, sujeto a sanciones estadounidenses y cargado con 730.000 barriles de crudo, ingresó al puerto de Matanzas con ayuda de remolcadores.

La decisión del presidente Donald Trump de permitir que Rusia suministre petróleo a Cuba evita una confrontación con Moscú y ofrece un respiro a un país que ha sufrido durante los últimos meses prolongados apagones, un drástico racionamiento de combustible y disminución del transporte público.

“Nuestro agradecimiento al Gobierno y Pueblo de Rusia por todo el apoyo” y por esta “carga valiosa que llega en medio de la compleja situación energética que enfrentamos”, escribió en X (ex Twitter) el ministro de Energía y Minas, Vicente De la O Levy, en la primera reacción de La Habana.

La embajada rusa en Cuba le respondió en la misma red social: “es un deber ayudar a nuestros hermanos cubanos en estas difíciles condiciones”.