Gobierno de Cuba afirma estar preparado ante una posible intervención militar de Estados Unidos / ADALBERTO ROQUE

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó este domingo que las fuerzas armadas del país están en preparación ante una eventual intervención militar por parte de Estados Unidos (EE.UU.).

En esa línea, Fernández de Cossío también destacó que no existe un conflicto activo con Washington. Las declaraciones se realizaron en una entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC News.

Además, explicó que, si bien un ataque es improbable, sería “ingenuo” no prever la posibilidad de un escenario de agresión. “Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una amenaza militar”, indicó.

El viceministro también abordó la situación interna, marcada por apagones frecuentes en la isla. Señaló que las autoridades trabajan para restablecer el suministro eléctrico y esperan que los bloqueos de combustible impuestos por EE.UU. no se mantengan de forma indefinida.

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Estas declaraciones se producen en un contexto de tensiones regionales, especialmente tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que algunos sectores en EE.UU. vincularon con posibles riesgos para Cuba.

A pesar de ello, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba insistió en que la prioridad de La Habana es proteger su soberanía y mantener abiertos los canales de diálogo con Washington.