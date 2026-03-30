Estados Unidos permite llegada de petrolero ruso a Cuba en medio de crisis energética: “La gente necesita calefacción”

Estados Unidos permitirá que un buque ruso sancionado desembarque en Cuba con más de 700.000 barriles de crudo , tras meses de un bloqueo impuesto a la llegada de petróleo a la isla, según informó el diario The New York Times.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que “Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar”.

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“Yo preferiría dejar que entre, ya sea de Rusia o de cualquier otro, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas”, añadió a periodistas mientras regresaba a Washington desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Se espera que llegue el martes

El petrolero Anatoly Kolodkin, de bandera rusa, es un tanquero sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea (UE). Actualmente se encuentra a menos de 24 kilómetros de la isla y se espera que toque tierras cubanas el martes.