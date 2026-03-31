Ataque en colegio de Calama: robo cometido por el autor habría sido clave para financiar el atentado

Durante la investigación por el ataque registrado el pasado viernes 27 de marzo en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, surgieron nuevos antecedentes sobre el financiamiento de los elementos utilizados en el crimen.

Concretamente, el imputado, Hernán Meneses Leal, de 18 años, será formalizado este martes por homicidio consumado, cuatro homicidios frustrados y porte de arma.

De acuerdo con diligencias recopiladas en la indagatoria, el joven habría obtenido cerca de $500 mil tras sustraer el dinero a su madre , con quien vivía junto a su hermana. La mujer trabaja en un local nocturno de la ciudad.

Según información publicada por La Tercera, ese monto habría sido utilizado para adquirir cuchillos, gas pimienta, jeringas con cloro y otros elementos que posteriormente fueron utilizados en el ataque al interior del establecimiento educacional.

En el marco de las pericias, la Policía de Investigaciones incautó además un cuaderno desde las pertenencias del imputado, donde habría dejado por escrito sus motivaciones para cometer el ataque, antecedentes que ahora forman parte de la carpeta investigativa.