;

Ataque en colegio de Calama: robo cometido por el autor habría sido clave para financiar el atentado

El imputado de 18 años habría sustraído dinero a su madre, dinero que luego utilizó para adquirir las armas y elementos con los que perpetró el ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta.

Cristóbal Álvarez

Ataque en colegio de Calama: robo cometido por el autor habría sido clave para financiar el atentado

Durante la investigación por el ataque registrado el pasado viernes 27 de marzo en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, surgieron nuevos antecedentes sobre el financiamiento de los elementos utilizados en el crimen.

Revisa también:

ADN

Concretamente, el imputado, Hernán Meneses Leal, de 18 años, será formalizado este martes por homicidio consumado, cuatro homicidios frustrados y porte de arma.

De acuerdo con diligencias recopiladas en la indagatoria, el joven habría obtenido cerca de $500 mil tras sustraer el dinero a su madre, con quien vivía junto a su hermana. La mujer trabaja en un local nocturno de la ciudad.

Según información publicada por La Tercera, ese monto habría sido utilizado para adquirir cuchillos, gas pimienta, jeringas con cloro y otros elementos que posteriormente fueron utilizados en el ataque al interior del establecimiento educacional.

En el marco de las pericias, la Policía de Investigaciones incautó además un cuaderno desde las pertenencias del imputado, donde habría dejado por escrito sus motivaciones para cometer el ataque, antecedentes que ahora forman parte de la carpeta investigativa.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad