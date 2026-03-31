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VIDEO. Pudú sorprende nadando en el río Maullín: inusual registro se vuelve viral en redes sociales

El avistamiento fue registrado por un fotografo de la zona y muestra al tierno animal cruzando el caudal.

Gabriel Martínez

Pudú sorprende nadando en el río Maullín: inusual registro se vuelve viral en redes sociales

Pudú sorprende nadando en el río Maullín: inusual registro se vuelve viral en redes sociales / Javier Hausdorf

Hace unos días, el fotografo, Javier Hausdorf (@javier.h_ph), registro una inusual escena, un pudú fue captado mientras nadaba en el río Maullín, en la Región de Los Lagos. El video fue publicado por Hausdorf, quien comentó en la publicación que, “fue un momento mágico, que sin duda quedará en mi memoria para siempre”.

El pudú es uno de los ciervos más pequeños del mundo. En Chile, su presencia se extiende desde la zona de Curicó hasta Biobío, y entre La Araucanía y Aysén, con especial concentración en Chiloé. Esta especie mide entre 60 y 90 centímetros de largo, alcanza entre 30 y 40 centímetros de altura y puede pesar entre 7 y 10 kilos.

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