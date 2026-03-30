Cambio de hora en Chile 2026: expertos entregan recomendaciones clave para la adaptación de niños al nuevo horario / Getty Images

Este sábado 4 de abril se llevará a cabo una nueva modificación horaria en Chile. En dicha jornada, se pasará del horario de verano al horario de invierno.

Durante la medianoche del sábado, los relojes y dispositivos electrónicos deberán retrasarse en una hora. En la práctica, cuando el reloj marque las 00:00 horas, se deberá volver a las 23:00 horas del día anterior.

No obstante, en el caso de Chile Insular, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, los relojes deberán modificarse a las 22:00 horas del sábado 4 de abril. En tanto, en la región de Aysén y en la región de Magallanes, no se llevará a cabo la modificación horaria.

Ante ello, es que especialistas señalan que los niños serían el grupo que más sufriría el impacto con el cambio de hora. Esto debido a que su reloj biológico es especialmente sensible a los cambios en los ciclos de luz y oscuridad.

¿Cómo ayudar a los niños a adaptarse al horario de invierno?

El otorrinolaringólogo y especialista en ciclos de sueño de la Clínica Indisa, Dr. Roberto Arias, señaló que “en los niños, el sistema que regula el sueño aún está en desarrollo, por lo que cualquier modificación en los horarios puede generar alteraciones más evidentes que en los adultos. Esto no solo afecta el descanso, sino también su comportamiento y rendimiento diario”.

Entre los signos que pueden evidenciar dificultades en la adaptación, están: somnolencia durante el día, desconcentración o bajo rendimiento escolar, irritabilidad, pesadillas o dificultades para conciliar el sueño.

Ante ello, es que el especialista recomienda:

Previo al cambio de hora: ajustar la hora de dormir en intervalos de 10 a 15 minutos , favorecer la actividad física durante el día y mantener rutinas estables de alimentación y descanso.

, favorecer la actividad física durante el día y mantener rutinas estables de alimentación y descanso. Durante la semana del cambio: exponer a los niños a la luz natural en la mañana, evitar las pantallas antes de dormir y cuidar que las siestas no sean prolongadas.

Por otro lado, el experto señala que los tiempos de adaptación al nuevo horario pueden variar según la edad. Los bebés de 0 a 2 años pueden tardar hasta dos semanas, mientras que los niños de entre 2 a 5 años podrían demorarse entre 5 y 7 días. En tanto, para los niños de 6 a 12 años, el periodo de adaptación es de entre 3 y 5 días.

“El proceso no es inmediato. Es importante acompañar a los niños durante estos días y no exigir un rendimiento normal desde el primer momento”, concluyó el Dr. Arias.