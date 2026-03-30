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Venía del concierto de Soda Stereo: los detalles del ataque a joven de 26 años en medio de disturbios por el Día del Joven Combatiente

La víctima, de 26 años, recibió un disparo por la espalda con salida de proyectil por el tórax. Carabineros descarta uso de armas de fuego y Fiscalía indaga bala perdida en medio de desórdenes.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Venía del concierto de Soda Stereo: los detalles del ataque a joven de 26 años en medio de disturbios por el Día del Joven Combatiente

Durante las últimas horas se conocieron nuevos antecedentes sobre la joven de 26 años que resultó herida a bala en la comuna de San Bernardo, en medio de los disturbios registrados durante la conmemoración del Día del Joven Combatiente.

El hecho ocurrió en el sector de Padre Hurtado con El Blanco, en las cercanías de una estación de Metro, donde la víctima caminaba junto a dos amigos tras regresar desde un concierto en el Movistar Arena, cuando se registraron incidentes y disparos en el lugar.

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De acuerdo con la información recabada, la joven recibió un impacto balístico por la espalda, con salida de proyectil por el tórax, lo que da cuenta de la gravedad de la lesión. Fue trasladada hasta el Hospital El Pino, donde ingresó en estado grave e inicialmente en riesgo vital, aunque posteriormente logró ser estabilizada.

Desde Carabineros aseguraron que no hubo uso de armas de fuego por parte de personal policial ni enfrentamientos a disparos, mientras que la principal hipótesis apunta a que desconocidos habrían efectuado disparos en medio de barricadas, impactando a la víctima de forma indirecta.

La Fiscalía Metropolitana Occidente asumió la investigación y ordenó diligencias al Labocar para esclarecer el origen del disparo y dar con los responsables.

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