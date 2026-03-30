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Grave ataque en el Día del Joven Combatiente: “bala perdida” deja a joven de 26 años en riesgo vital en San Bernardo

La víctima recibió un disparo por la espalda mientras caminaba junto a un amigo tras asistir a un concierto en el Movistar Arena. Fue trasladada al Hospital El Pino, donde logró ser estabilizada.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante la noche de este domingo, en el contexto de incidentes asociados al Día del Joven Combatiente, una mujer de 26 años resultó gravemente herida tras recibir un impacto de bala en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió en el sector de Lo Blanco con Padre Hurtado, donde se registraban enfrentamientos entre desconocidos y personal de Carabineros.

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En medio de estos disturbios, sujetos habrían efectuado múltiples disparos, uno de los cuales —presuntamente una bala perdida— impactó a la joven por la espalda.

La víctima caminaba junto a un amigo luego de regresar desde Santiago centro, donde había asistido a un concierto en el Movistar Arena.

Tras el ataque, fue trasladada de urgencia hasta el Hospital El Pino, donde ingresó en estado grave y en riesgo vital, aunque con el paso de las horas logró ser estabilizada.

En paralelo, se reportaron otros incidentes en distintos puntos de la capital durante la conmemoración, los que son monitoreados por las autoridades. La investigación busca establecer el origen del disparo y las responsabilidades en el hecho.

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