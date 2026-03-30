Un impacto brutal: revelan video del segundo exacto del choque entre avión y helicóptero militar que dejó 67 muertos en EE.UU.

Un potente registro audiovisual volvió a poner en el centro del debate uno de los peores desastres aéreos en Estados Unidos en los últimos años.

Un video recientemente difundido muestra con claridad el momento exacto en que un avión de American Airlines impacta en pleno vuelo con un helicóptero militar Black Hawk, en las cercanías del aeropuerto Ronald Reagan, en Washington D.C.

Getty Images / The Washington Post Ampliar

Las imágenes, dadas a conocer en un reportaje televisivo de “60 Minutes”, capturan los segundos críticos previos al choque ocurrido la noche del 29 de enero de 2025, cuando la aeronave comercial se encontraba en maniobra de aterrizaje. En el registro se aprecia cómo ambas máquinas convergen a baja altura, generando una explosión que ilumina el cielo nocturno.

El accidente dejó un saldo de 67 víctimas fatales: 64 personas a bordo del avión y tres militares en el helicóptero, que realizaba una misión de entrenamiento al momento del impacto. Equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo en el río Potomac, donde cayeron los restos, pero no hubo sobrevivientes.

Testigos describieron la escena como “una bola de fuego” en el aire, mientras que grabaciones desde tierra evidencian la magnitud del despliegue de rescate durante la madrugada.

La difusión del video coincide con nuevos antecedentes que complejizan el caso. Informes internos revelaron que, apenas un día antes del accidente, se registraron al menos dos incidentes de riesgo entre aviones comerciales y helicópteros en la misma zona, activando alarmas de colisión en cabinas.

La investigación, liderada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), apunta a fallas sistémicas en la gestión del tráfico aéreo, incluyendo la cercanía entre rutas civiles y militares. Expertos advierten que la tragedia pudo haberse evitado, mientras crece la presión por implementar cambios urgentes en uno de los espacios aéreos más congestionados del país.