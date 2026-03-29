Israel ordena ampliar ocupación en el sur del Líbano y endurece ofensiva contra Hezbolá

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo la ampliación de la presencia militar en el sur del Líbano, en una medida que busca reforzar la seguridad en la frontera norte y contener las capacidades ofensivas del grupo chií Hezbolá.

La decisión fue comunicada a través de un videomensaje, donde el mandatario adelantó un endurecimiento de la estrategia israelí en la zona.

Según explicó, el objetivo es neutralizar amenazas persistentes y evitar nuevos ataques contra territorio israelí, en medio de una creciente tensión en la región.

Netanyahu busca “cambiar radicalmente” el escenario en la frontera

En su declaración, el jefe de Gobierno fue claro respecto a los pasos a seguir. “He decidido ahora ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera”, afirmó.

Netanyahu argumentó que la ofensiva responde a la capacidad residual de Hezbolá para realizar ataques. “Aún conserva la capacidad residual de lanzar cohetes”, sostuvo, añadiendo que junto a altos mandos militares evaluaron cómo “eliminar esta amenaza”.

El mandatario también destacó que Israel ha avanzado en la creación de cinturones de seguridad en distintos frentes. “Estamos tomando la iniciativa, estamos atacando y hemos creado tres cinturones de seguridad en lo profundo del territorio enemigo”, señaló, mencionando operaciones en Siria y Gaza como parte de una estrategia más amplia.

En ese contexto, Netanyahu aseguró que los principales adversarios de Israel han visto debilitada su capacidad. “Irán ya no es el mismo Irán, Hezbolá ya no es el mismo Hezbolá, y Hamás ya no es el mismo Hamás”, afirmó, calificándolos como actores que hoy luchan por su supervivencia.

La medida podría intensificar la tensión en la frontera con Líbano y generar reacciones a nivel internacional, en un escenario ya marcado por múltiples focos de conflicto en Medio Oriente.