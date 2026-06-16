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Acusación constitucional contra exministro Grau: defensa presenta descargos ante comisión revisora

La comisión revisora escuchará este martes los descargos del abogado Patricio Zapata, mientras que la próxima semana la Sala de la Cámara definirá si el libelo contra el exministro avanza al Senado.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

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La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau tendrá una jornada clave este martes, luego de que la comisión revisora definiera su cronograma de trabajo para analizar el libelo presentado en su contra.

Durante la mañana, el abogado Patricio Zapata será el encargado de exponer los descargos de la defensa del exsecretario de Estado, frente a la acusación impulsada por el Partido Nacional Libertario y Republicanos.

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Según la planificación de la comisión, durante esta semana también se espera la intervención del exministro de Hacienda Mario Marcel, en el marco de la revisión de los antecedentes del caso.

La definición más relevante se dará el próximo martes, cuando la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados vote si la acusación constitucional avanza o no al Senado.

En paralelo, otro tema clave se desarrollará durante esta jornada en el Poder Judicial. El pleno de la Corte Suprema revisará si abre cuadernos de remoción contra jueces que fueron absueltos tras viajar fuera del país mientras mantenían licencias médicas.

Uno de los casos que será analizado es el del juez Daniel Urrutia, respecto de quien la UDI ya solicitó su remoción del Poder Judicial al Presidente José Antonio Kast.

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