Adiós oficial a TVN: Festival del Huaso de Olmué tiene nueva casa televisiva tras licitación municipal

El Festival del Huaso de Olmué inicia una nueva etapa en su historia televisiva. Tras dejar atrás su vínculo con TVN, la Municipalidad de Olmué adjudicó de forma unánime los derechos de producción y transmisión a la alianza entre Chilevisión y Bizarro, quienes estarán a cargo del evento entre 2027 y 2032.

La decisión fue calificada como “histórica” por las autoridades locales, destacando no solo la propuesta televisiva, sino también el impacto en infraestructura para el anfiteatro El Patagual.

El alcalde Jorge Jil valoró el acuerdo, asegurando que representa un avance significativo para la comuna y el desarrollo del festival. En tanto, la propuesta de Canal 13 quedó fuera del proceso, pese a su despliegue escénico, debido a que no cumplió con los requisitos económicos mínimos en materia de obras.

Con este resultado, Olmué da un giro clave en su transmisión, apostando por una nueva casa televisiva que buscará potenciar uno de los eventos folclóricos más importantes del país.