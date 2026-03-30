;

Adiós oficial a TVN: Festival del Huaso de Olmué tiene nueva casa televisiva tras licitación municipal

El certamen será producido por Bizarro y transmitido por la señal privada, marcando un nuevo ciclo para el tradicional evento

Nelson Quiroz

Adiós oficial a TVN: Festival del Huaso de Olmué tiene nueva casa televisiva tras licitación municipal

El Festival del Huaso de Olmué inicia una nueva etapa en su historia televisiva. Tras dejar atrás su vínculo con TVN, la Municipalidad de Olmué adjudicó de forma unánime los derechos de producción y transmisión a la alianza entre Chilevisión y Bizarro, quienes estarán a cargo del evento entre 2027 y 2032.

La decisión fue calificada como “histórica” por las autoridades locales, destacando no solo la propuesta televisiva, sino también el impacto en infraestructura para el anfiteatro El Patagual.

Revisa también

ADN

El alcalde Jorge Jil valoró el acuerdo, asegurando que representa un avance significativo para la comuna y el desarrollo del festival. En tanto, la propuesta de Canal 13 quedó fuera del proceso, pese a su despliegue escénico, debido a que no cumplió con los requisitos económicos mínimos en materia de obras.

Con este resultado, Olmué da un giro clave en su transmisión, apostando por una nueva casa televisiva que buscará potenciar uno de los eventos folclóricos más importantes del país.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad