;

“No podía pasar ni un solo día sin drogas ni alcohol”: la cruda confesión de famoso actor de Better Call Saul

El intérprete estadounidense reconoció que lleva dos décadas sobrio.

Sebastián Escares

“No podía pasar ni un solo día sin drogas ni alcohol”: la cruda confesión de famoso actor de Better Call Saul

Una conmovedora confesión fue la que realizó el conocido actor estadounidense de 61 años, Patrick Fabian, respecto a sus adicciones.

El artista conocido por interpretar a Howard Hamlin en Better Call Saul, y con apariciones en series como Grey’s Anatomy, Criminal Minds y Friends, se sinceró en redes sociales y reconoció que desde hace 20 años lleva una lucha contra el consumo de drogas y alcohol.

Revisa también:

ADN

El actor con 30 años de trayectoria, a través de su perfil de Instagram, confesó: “Hace 20 años levanté la mano y pedí ayuda porque no podía pasar ni un solo día sin drogas ni alcohol. Fue la mejor decisión que he tomado”.

Patrick Fabian sumó palabras dedicadas a las personas que sufren de alguna adicción. “Si todavía estás sufriendo bajo el yugo de la adicción, por favor sepa que hay esperanza, puede haber una manera de salir de ella”, expresó.

“Para mí, el camino vino a través del programa original de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero hay muchas maneras... Si estás buscando, puedes encontrar uno ahora”, agregó.

Por otro lado, el actor norteamericano indicó: “Ciertamente no soy un santo o una persona perfecta por ningún tramo de la imaginación, pero llevo dos décadas sin consumir, un día a la vez y la vida es mejor”.

“Estoy eternamente agradecido por la ayuda y el cuidado de incontables hombres y mujeres que me guiaron a salir de la oscuridad con su ejemplo vivo de cómo vivir sobrio”, concluyó en su mensaje.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad