“No podía pasar ni un solo día sin drogas ni alcohol”: la cruda confesión de famoso actor de Better Call Saul

Una conmovedora confesión fue la que realizó el conocido actor estadounidense de 61 años, Patrick Fabian, respecto a sus adicciones.

El artista conocido por interpretar a Howard Hamlin en Better Call Saul, y con apariciones en series como Grey’s Anatomy, Criminal Minds y Friends, se sinceró en redes sociales y reconoció que desde hace 20 años lleva una lucha contra el consumo de drogas y alcohol.

El actor con 30 años de trayectoria, a través de su perfil de Instagram, confesó: “Hace 20 años levanté la mano y pedí ayuda porque no podía pasar ni un solo día sin drogas ni alcohol. Fue la mejor decisión que he tomado”.

Patrick Fabian sumó palabras dedicadas a las personas que sufren de alguna adicción. “Si todavía estás sufriendo bajo el yugo de la adicción, por favor sepa que hay esperanza, puede haber una manera de salir de ella”, expresó.

“Para mí, el camino vino a través del programa original de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero hay muchas maneras... Si estás buscando, puedes encontrar uno ahora”, agregó.

Por otro lado, el actor norteamericano indicó: “Ciertamente no soy un santo o una persona perfecta por ningún tramo de la imaginación, pero llevo dos décadas sin consumir, un día a la vez y la vida es mejor”.

“Estoy eternamente agradecido por la ayuda y el cuidado de incontables hombres y mujeres que me guiaron a salir de la oscuridad con su ejemplo vivo de cómo vivir sobrio”, concluyó en su mensaje.