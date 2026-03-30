Robo desde oficina de salud municipal en medio de disturbios: sustraen computadores y caja fuerte en Huechuraba

Durante la madrugada de este lunes, en medio de los incidentes registrados por el Día del Joven Combatiente, se concretó un robo que afectó a una oficina administrativa de salud municipal en la comuna de Huechuraba.

En ese contexto, un grupo cercano a 20 personas ingresó al recinto realizando forados, accediendo al interior para sustraer diversas especies sin ser advertidos inicialmente.

Entre los elementos robados se encuentran cerca de 10 computadores, además de una caja fuerte que contenía documentos asociados a beneficios, como vales de gas, junto con otros antecedentes internos.

El fiscal de flagrancia Centro Norte, Javier Mayer, explicó que “se trata es de una gran cantidad de sujetos, una turba de personas, alrededor de 20 o más personas, que ingresan haciendo forados, sustraen alrededor de 10 computadores, y posteriormente sustraen una caja fuerte, donde había documentos de bienestar, vales de gas”.

El avalúo preliminar cifra en cerca de 8 millones de pesos los equipos sustraídos, mientras que la pérdida total —considerando la caja fuerte y los daños— asciende a aproximadamente 10 millones.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, que trabaja para identificar a los responsables en un hecho vinculado al contexto de desórdenes registrados en el sector.