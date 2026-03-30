A los 15 años, mientras la mayoría de los adolescentes divide su tiempo entre el colegio y actividades recreativas, Clemente Maroto vive una realidad distinta: la de un deportista de alto rendimiento que, arriba de un caballo, comienza a abrirse paso en la élite juvenil del salto ecuestre.

Como ocurre con muchos talentos en Chile, su camino se ha construido desde el esfuerzo familiar, la constancia diaria y una convicción que ha ido creciendo con cada salto. Lo que comenzó como una cercanía natural con los caballos, hoy se transformó en un proyecto deportivo que lo tiene enfrentando desafíos propios de la alta competencia internacional.

Ese crecimiento ha sido tan rápido como exigente. En poco tiempo, Clemente Maroto pasó de destacar en el circuito Children a instalarse entre los mejores juveniles del país, siendo en el año 2024 premiado como el mejor jinete children del año.

Detrás de ese desarrollo hay también una historia familiar marcada por el sacrificio. Camila Maroto, su madre, reconoce que el vínculo con la equitación viene desde antes de que Clemente naciera, pero que intentar evitar ese camino fue imposible. “Es algo familiar, tiene la sangre. Yo no quería que montara porque sabía lo caro que era, pero no lo pude evitar”, relata en diálogo con ADN.CL.

El punto de inflexión llegó a los 12 años, cuando Clemente Maraoto comenzó a montar con su padre en Mantagua. Desde ahí, el proceso fue tomando forma hasta dar un salto clave: su llegada al actual entrenador, el ex jinete olímpico Joaquín Larraín. “Nos pareció la persona indicada para construir un camino serio y consistente”, explicó el joven deportista nacional en ADN.CL.

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Sin embargo, el crecimiento deportivo también trajo consigo decisiones importantes. Una de ellas fue cambiarlo a un colegio de deportistas para compatibilizar la exigencia académica con el alto rendimiento. Hoy, su rutina está completamente enfocada en el deporte, entrena casi todos los días y combina viajes, estudios y competencias durante la semana.

“Antes solo podía entrenar un día, ahora monta prácticamente toda la semana. Era necesario, porque este deporte requiere muchas horas arriba del caballo”, cuenta su madre.

Ese nivel de exigencia no solo se refleja en lo deportivo, sino también en lo económico. La equitación es, probablemente, una de las disciplinas más costosas del alto rendimiento, y en el caso de Clemente Maroto, el esfuerzo ha sido completamente familiar.

“Solo la mantención básica de un caballo bordea el millón ochocientos mil pesos mensuales. Y para competir a nivel internacional puede subir a tres millones”, detalla Camila, quien además explica que los gastos del caballo incluyen arriendo de la pesebrera, alimentación especializada, veterinario, herrero, transporte, inscripciones y hasta tratamientos dentales.

Aun así, el objetivo está claro: el Sudamericano de octubre, que se realizará en Chile, aparece como el gran desafío inmediato. Una vitrina internacional donde busca dar el siguiente paso en su carrera. “Verlo representar a Chile sería muy significativo. Sería sentir que todo este esfuerzo está dando frutos”, reconoce su madre.

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Para que el joven jinete pueda participar en el torneo continental, la familia necesita recaudar un total de 30 millones de pesos para poder llegar en óptimas condiciones a la competencia. Para poder llegar a esa cifra, Camila Maroto ha tenido que golpear muchas puertas.

“Le he escrito a todo el mundo, a muchas empresas y a particulares también. Lamentablemente, creo que en Chile el apoyo ya es poco. Hablo en general sobre todos los deportes. Creo que está muy inclinado hacia deportes quizás más masivos como el fútbol”.

Por su parte, Clemente tiene claro que su objetivo número uno en este momento es participar en el Sudamericano. “No solamente quiero saltarlo, mi idea siempre es ganar la medalla, que lo veo muy posible con el caballo y el profesor que tengo. Llegar a lograr todo eso me representa felicidad máxima por todo el esfuerzo que he hecho”, declaró.

Hoy, esa misma exigencia se refleja en cada competencia, donde no solo depende de su rendimiento, sino también del estado y comportamiento de su caballo llamado Greatstyle. Una conexión que, según él mismo explica, es clave para competir. “El caballo puede estar desconcentrado, cansado o incómodo, y eso cambia todo. Por eso la relación con él es fundamental”, comenta.

Clemente con su caballo Greatstyle Ampliar

Pese a su corta edad, ya compite contra jinetes adultos de 30, 40 y 50 años con mucha más experiencia, siendo él el único niño, algo que, lejos de intimidarlo, lo impulsa a seguir creciendo dentro del circuito. Su ambición, de hecho, va mucho más allá del presente, sino que ya pone su mirada en las grandes ligas.

“Mi sueño es poder ganar los Juegos Olímpicos, representando a Chile, saltando a la altura máxima que se puede", concluyó Clemente Maroto en ADN.CL