Jornada inolvidable en el UCI Masters World Championships: nivel mundial y organización impecable en Nevados de Chillán

El desarrollo del UCI Masters World Championships en Chillán dejó una marca muy alta tanto en lo deportivo como en lo organizativo, con condiciones climáticas perfectas y un circuito en estado ideal.

Más de 220 corredores disputaron las finales tras una clasificación que reunió a más de 300 atletas de todo el mundo, consolidando el carácter verdaderamente internacional del evento.

El nivel fue extraordinario, con presencia de ex corredores de Copa del Mundo y figuras históricas del downhill, lo que se tradujo en tiempos muy ajustados y un espectáculo de primer nivel en cada categoría.

La puesta en escena, liderada por Nevados de Chillán Bike Park, fue uno de los grandes diferenciales del evento, con infraestructura, logística, circuito y ambientación en un estándar pocas veces visto, incluso en campeonatos mundiales.

“Sabemos que siempre hay cosas para mejorar, pero sinceramente nos cuesta imaginar cómo superar lo que fue esta jornada. Todo salió a un nivel que incluso nos sorprendió a nosotros como organización”, destacaron desde Ride, co-organizador del evento.

Los ganadores por categoría del UCI Masters World Championships

Hombres

• Master A: Cameron Allonby (Australia) – 02:19.865

• Master B1: Simon Cardon (Francia) – 02:23.717

• Master B2: Rowan Sorrell (Reino Unido) – 02:25.248

• Master C1: Guido Tschugg (Alemania) – 02:25.509

• Master C2: Matt Thompson (Estados Unidos) – 02:36.128

• Master D1: Milan Suchomel (República Checa) – 02:53.482

• Master D2: Jean Luc Lescure (Francia) – 02:51.090

• Master E1: Gordon Stilwell (Nueva Zelanda) – 03:40.446

• Master E2: Michael Benson (Australia) – 04:36.715

Mujeres

• Master A: Viviana Saez (Chile) – 02:47.156

• Master B1: Helene Fruhwirth (Austria) – 02:46.984

• Master B2: Tiziana Finocchio (Italia) – 02:55.629

• Master C1: Manon Hooijschuur (Países Bajos) – 03:14.170

• Master D2: Marilyne Bisson-Gerault (Francia) – 04:05.534