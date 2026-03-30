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Argentina y Brasil dominan el Mundial Master UCI de Mountain Bike en Nevados de Chillán

Especialistas trasandinos se impusieron en tres de las cuatro categorías de la última jornada.

Carlos Madariaga

Argentina y Brasil dominan el Mundial Master UCI de Mountain Bike en Nevados de Chillán

Argentina y Brasil dominan el Mundial Master UCI de Mountain Bike en Nevados de Chillán / Mundial Máster UCI de Mountain Bike

Ayer domingo 29 de marzo finalizó la disputa del Mundial Master UCI con la disputa de las categoría correspondientes al Cross Country Olímpico.

En Nevados de Chillán, con un circuito exigente, Sudamérica se llevó los principales honores.

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En la categoría Master Men A, el argentino Darío Alejandro Gasco se consagró campeón del mundo con un tiempo de 1:10:43, tras una carrera sólida de principio a fin, logrando sostener el ritmo en cada vuelta y marcar diferencias en los momentos clave.

En Master Men B1, la victoria quedó en manos del también argentino Hugo Pernini, quien completó la prueba en 1:12:20, demostrando gran consistencia en un circuito que no permitía errores.

La categoría Master Men B2 tuvo como ganador al brasileño Rubens Valeriano, con un tiempo de 1:10:04, en una actuación contundente que lo posicionó claramente en lo más alto del podio.

Finalmente, en Master Men C1, el argentino Diego Re se llevó el título mundial tras completar la prueba en 1:02:59, marcando una diferencia clave en las últimas vueltas para asegurar la victoria en Chillán.

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