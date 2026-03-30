Este fin de semana, Luis Jara vivió un emotivo y especial momento al vivir el matrimonio de su hijo, Nicolás, quien contrajo matrimonio con su pareja, Francoise Litvak.

El hijo del artista se comprometió en enero del año pasado y ahora vivieron una íntima boda junto a sus seres queridos.

Luis Jara utilizó sus redes sociales para compartir las postales del matrimonio, donde publicó una emotiva reflexión.

“No hay palabras, ni nada en la vida que sean más importantes que la felicidad de un hijo“, escribió el artista.

“La vida nos pone desafíos, obstáculos, una cotidianidad ruda. Sin embargo, nada puede botarte cuando el amor que te rodea es tan inmenso como la felicidad de nuestros hijos”, continúo reflexionando Luis Jara.

Además, el cantante agradeció a su hijo y su esposa por el momento que vivieron el fin de semana y a todos los que viajaron para vivir dicho evento.