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FOTO. El esperado regreso de Benjamín Vicuña con recordada producción: liberan póster promocional

El actor nacional participará en la obra de teatro de “Secreto en la Montaña”, producción inspirada en el film de 2005.

Nicolás Lara Córdova

El esperado regreso de Benjamín Vicuña con recordada producción: liberan póster promocional

El esperado regreso de Benjamín Vicuña con recordada producción: liberan póster promocional / Carlos Alvarez

En 2005, se estrenó en todos los cines del mundo el filme “Secreto en la Montaña”, dirigido por Ang Lee, que retrataba la historia de dos vaqueros que se enamoraron y cómo enfrentaron a la sociedad.

21 años después, la producción fue adaptada como una obra de teatro en Argentina, la cual incluye canciones y una puesta en escena muy emotiva.

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En esta producción, Benjamín Vicuña será uno de los protagonistas y es que el actor chileno interpretará a Jack Twist (Jake Gyllenhaal en el filme) junto al argentino Esteban Lamothe quien tomará el papel de Ennis del Mar.

La obra, que se estrenará el próximo 7 de mayo en el Multiteatro de Avenida Correintes en Buenos Aires, Argentina, estrenó su primer póster promocional donde se puede ver a Vicuña con Lamothe caracterizados de sus personajes.

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