Marzo marcó un nuevo hito en la música chilena tras el debut de una nueva cantante nacional. Eli y los Diamantes Perdidos lanzó su primer disco de larga duración titulado "Háblame de amores".

En este nuevo trabajo, la solista recogió experiencias personales y reflexiones profundas para construir un relato honesto sobre los vínculos humanos.

Inspiradas en la obra de Pedro Lemebel, Violeta Parra y Víctor Jara, Eli y los Diamantes Perdidos refuerzan una identidad en lo chileno donde se pone en el centro la verdad y la emoción.

“El amor es algo tan vital para el ser humano que siento que es una necesidad. Vivimos por el amor: por las personas, por lo que hacemos y por lo que soñamos”, comentó la artista.

“Siento que soy muy de escribir con la verdad y no me molesta ser vulnerable. Me inspiran artistas que eran honestos en todo lo que hacían”, explica.

El lanzamiento viene acompañado del videoclip de “Háblame de amores”, una fiesta noventera donde convergen distintos vínculos y afectos, reflejando el espíritu del álbum: celebrar el amor en todas sus formas, desde lo íntimo hasta lo colectivo.