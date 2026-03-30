“Estas cifras son bastante preocupantes”: ministro del Trabajo por desempleo de 8,3% en y alza de la informalidad en Chile

Durante este lunes, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, abordó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondientes al trimestre móvil diciembre 2025-febrero 2026, que situaron la tasa de desocupación en 8,3%.

Con esta cifra, el país acumula 38 meses consecutivos con el desempleo por sobre el 8%. En ese contexto, la autoridad advirtió una brecha de género en el mercado laboral: “La tasa de desempleo femenina se sitúa en un 9%, versus la masculina en un 7,8. Hay una brecha ahí de 1,2 puntos que se acentúa, lamentablemente”.

El ministro también puso énfasis en el aumento de la informalidad, que alcanzó un 26,5%. “Se crearon 94 mil puestos de trabajo con una gran mayoría de puestos informales. Estas cifras son bastante preocupantes y es por eso que como Gobierno hemos planteado como meta principal crear más y mejor empleo, empleo formal con cotizaciones”, señaló.

En esa línea, Rau adelantó que el Ejecutivo trabaja en nuevas medidas para enfrentar el escenario laboral. “Estamos trabajando en una serie de medidas dentro del Plan de Reconstrucción Nacional, pero también medidas que atañen a esta cartera principalmente, como un subsidio a la contratación, que vamos a anunciar más detalles próximamente, y que va a ser parte de la ley miscelánea”, explicó.

Además, el secretario de Estado alertó sobre las diferencias territoriales en el desempleo. “Existe una heterogeneidad regional también preocupante. Hay regiones con tasas de desempleo cerca del 10%, como Biobío con un 9,6% y Valparaíso con un 9,2%. Y tenemos que preocuparnos e intentar focalizar nuestros esfuerzos en dichas regiones”, indicó.

“Aún no recuperamos los niveles de tasa de ocupación que había antes de la pandemia. Estamos a 180 mil empleos de alcanzar esa meta, entonces la situación es bien preocupante”, afirmó.

En ese escenario, cifró en más de 860 mil las personas que actualmente buscan trabajo sin encontrarlo. “Sabemos que los empleos no se generan espontáneamente. Nosotros necesitamos recuperar la economía, volver a crecer, a generar inversión, mayores puestos de trabajo formal”, agregó.

“Detrás de cada cifra hay familias. La economía la medimos en cifras, pero se vive en los hogares. Entonces cada vez que uno habla de estas cifras, nunca tenemos que perder de vista que hay hogares que no tienen oportunidades, personas que no pueden desarrollar sus proyectos de vida. Por eso tenemos que atacar esta emergencia laboral con todas las herramientas que nos da la ley”, cerró.