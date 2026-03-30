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Entre acusaciones de “machismo” y llamados a evaluar su continuidad: oficialismo reacciona a polémica de Steinert con la PDI

Los parlamentarios esperan la comparecencia del director de la PDI ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde enfrentará cuestionamientos por la salida de la subdirectora de Inteligencia.

Ruth Cárcamo

Trinidad Steinert

Trinidad Steinert / Oscar Guerra

En los últimos días, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha sido foco de cuestionamientos tras conocerse el llamado a retiro de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.

La situación habría surgido a raíz de un oficio reservado que Steinert envió a la institución policial, en el que solicitaba mayores antecedentes sobre el traslado de un grupo de detectives que investigaban la causa del “Clan Chen”, la cual estuvo a su cargo cuando se desempeñaba como fiscal.

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Lo anterior motivó que el diputado Raúl Leiva (PS) oficiara a la Contraloría para que evalúe la legalidad de dicho requerimiento, el cual ya está siendo revisado por el organismo.

Posturas desde el oficialismo

Desde el oficialismo manifestaron sus posturas al respecto. Uno de ellos fue el senador Andrés Longton (RN), quien abordó la comparecencia que deberá realizar el director de la PDI, Eduardo Cerna, el próximo 6 de abril ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde enfrentará cuestionamientos por la salida de Peña.

“Si el director de la PDI dice que hubo una instrucción por parte de la ministra o de otra persona para sacar a esta funcionaria, claramente se genera una dificultad que se generó una instrucción que no correspondía a sus atribuciones. Y ahí el Presidente va a tener que tomar una decisión”, dijo en diálogo con Radio Pauta.

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Agencia UNO | Andrés Longton / Oscar Guerra

Consultado sobre si en aquella decisión se podría considerar la salida de Steinert, Longton respondió: “Puede ser considerado en atención a si ejerció una facultad que no le corresponde”.

En tanto, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, destacó la labor de la titular de Seguridad: “Ella está ordenando el trabajo tanto en la persecución penal y también en la prevención del delito propiamente tal. Son trabajos que en el corto plazo van a empezar a dar señales positivas”, según consignó La Tercera.

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Agencia UNO | Arturo Squella / Sebastian Beltran Gaete

Dicho eso, reprochó: “La polémica que se ha generado encuentro que tiene un tono especialmente machista, la manera en cómo tratan de enredar o insinuar ciertas cosas apuntando al trabajo que ella está haciendo de manera responsable”.

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