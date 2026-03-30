Esta mañana, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, aclaró su relación con la Policía de Investigaciones (PDI) tras la polémica salida de la subdirectora de Inteligencia de la institución, Consuelo Peña, situación que la puso en el centro de las críticas.

Incluso, la Contraloría revisará la legalidad del requerimiento que Steinert realizó a la PDI respecto de los hechos que motivaron el traslado de los detectives que investigaban la causa del “Clan Chen”, que estuvo a su cargo en su momento.

Durante un punto de prensa en Valparaíso, la ministra fue consultada sobre un eventual quiebre con la institución policial, a lo que respondió: “La relación con la PDI está perfecta, seguimos trabajando juntos. Hemos tenido procedimientos de relevancia”.

“No se ha debilitado”

“El trabajo no para, fuimos a Calama juntos producto de ese inédito hecho que provocó la muerte de una inspectora. Seguimos trabajando para volver a Calama , nos llevamos desafíos importantes”, añadió.

En esa línea, Trinidad Steinert remarcó que la relación con la PDI “no se ha debilitado por nada”.

Revisa aquí las declaraciones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert: