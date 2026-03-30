Las cuatro aplicaciones que están matando la batería de tu teléfono: así puedes extender la duración de tu carga

Estas apps trabajan en silencio incluso cuando no las usas, acelerando el desgaste de la batería más de lo que imaginas.

Pablo Castillo

Sales de casa con el teléfono cargado pensando que te va a acompañar todo el día… hasta que, sin darte cuenta, el porcentaje cae más rápido de lo esperado. No siempre es culpa del uso intensivo: muchas veces el problema está en lo que el móvil hace cuando no lo estás mirando.

Tanto en iPhone como en Android, hay un mismo enemigo silencioso que explica gran parte del drenaje: las apps trabajando en segundo plano.

El concepto es simple: las aplicaciones siguen activas incluso cuando no las abres, actualizando contenido, revisando notificaciones o rastreando datos. Eso hace que todo cargue más rápido cuando entras, pero también implica un consumo constante de batería.

Por eso, el primer paso siempre es el mismo en cualquier sistema: revisar qué aplicaciones están consumiendo más energía. Tanto en iPhone como en Android puedes acceder al apartado de batería dentro de ajustes y ver un ranking detallado. Ahí suelen aparecer sorpresas: apps que apenas usas pero que igual están drenando recursos.

Hay sospechosos habituales que se repiten sin importar el sistema operativo. Redes sociales como Instagram o TikTok, servicios de mensajería como WhatsApp y navegadores o apps de mapas suelen liderar el consumo. En Android se suman Google Maps y Chrome, que puede seguir activo sin que lo notes.

Cómo evitar que las apps en 2.º plano drenen tu batería

En iPhone, puedes desactivar la actualización en segundo plano desde Ajustes. Las apps seguirán funcionando normal, pero tardarán unos segundos más en cargar contenido cuando las abras. Las notificaciones no se pierden, lo que hace que sea una opción bastante segura.

En Android, puedes restringir el uso en segundo plano desde los ajustes de cada aplicación. El efecto es más drástico: algunas apps pueden dejar de enviar notificaciones en tiempo real, por lo que conviene elegir bien cuáles limitar.

Android también ofrece controles adicionales que no están presentes en iOS. Por ejemplo, puedes intervenir en funciones como el historial de ubicaciones de Google Maps o forzar la detención de apps problemáticas.

Las cuatro Apps clave:

  • Instagram / TikTok: consumo por contenido constante
  • WhatsApp: actividad permanente en segundo plano
  • Google Maps: GPS + ubicación
  • Chrome: procesos y pestañas abiertas

