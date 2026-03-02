Apple presenta la nueva versión de su teléfono más barato: estas son las pocas novedades del iPhone 17e

Apple presentó este lunes el nuevo iPhone 17e, modelo que toma el relevo del iPhone 16e dentro de su línea más accesible. La actualización mantiene la idea de ofrecer un dispositivo con precio más contenido dentro del catálogo, incorporando algunos ajustes.

En términos de diseño, el nuevo modelo conserva prácticamente la misma estética que su antecesor. Estará disponible en negro, blanco y rosa suave.

En el apartado de rendimiento, integra el chip A19, acompañado por 8 GB de memoria RAM. También adopta el módem C1X, que según la compañía mejora la velocidad de conexión y la eficiencia energética respecto al modelo previo.

Con esto, el 17e se alinea más con la generación actual en potencia, aunque sin alcanzar las configuraciones más avanzadas de los modelos superiores.

Desaparece la versión de 128 GB de almacenamiento y una novedad es que la versión de 256 GB de este año costaría lo mismo que la de 128 de 2025: 599 dólares en EE.UU. Se desconoce, por ahora, cuánto costará en Chile.

Sin novedades en cámara ni pantalla

Una de las novedades relevantes es la incorporación de MagSafe, sistema de carga y accesorios magnéticos que no estaba presente en el 16e. La carga inalámbrica alcanza ahora hasta 15 W.

En cuanto a la pantalla, se mantiene el panel OLED de 6,1 pulgadas con tasa de refresco de 60 Hz y notch, sin integrar Dynamic Island. La única novedad es que integra Ceramic Shield 2, que mejora la resistencia a golpes y rayaduras.

En fotografía no hay cambios sustanciales. El dispositivo mantiene una cámara trasera de 48 megapíxeles con zoom 1x y 2x, sin lente teleobjetivo ni ultra gran angular adicionales.

Ficha técnica iPhone 17e