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VIDEO. Julio César Rodríguez se quiebra en despedida de “Primer Plano”: “Muchas gracias por quererme”

El animador protagonizó un emotivo cierre marcado por lágrimas, agradecimientos y señales sobre su futuro en televisión.

Nelson Quiroz

Captura CHV

Captura CHV

Con la voz quebrada y visiblemente emocionado, Julio César Rodríguez protagonizó un momento televisivo que rápidamente se viralizó: su despedida de “Primer Plano”, marcada por palabras de gratitud y reconocimiento a quienes lo acompañaron en pantalla y fuera de ella.

En el cierre del programa, el conductor hizo una pausa para dirigirse directamente a la audiencia, destacando el rol clave del público en su trayectoria.

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“Agradecerle a la gente, sobre todo a los que están en sus casas (…) por apoyarnos, porque al apoyarnos como canal me han apoyado a mí”, expresó, conteniendo las lágrimas.

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Rodríguez enfatizó que su trabajo siempre estuvo guiado por principios claros. “Tratamos de ser lo más independientes posible, lo más justos y lo más honestos. Eso es lo que me mueve”, afirmó, en un discurso que mezcló convicción profesional con emoción personal.

El periodista también dedicó palabras a sus equipos, tanto del estelar como del matinal, reconociendo el esfuerzo colectivo detrás de cada emisión. “Si dicen que yo trabajo duro, ustedes trabajan tanto o más que yo”, señaló, mencionando a varios integrantes que han sido parte del espacio a lo largo del tiempo.

En un tono íntimo, agradeció incluso a su familia, revelando detalles cotidianos que reforzaron la cercanía del momento. “Creo que en la vida todos hacemos lo que hacemos para que nos quieran”, reflexionó.

Pese a la carga emocional, aclaró que no se trata de un adiós definitivo, sino de un cierre de etapa. “No es una despedida total (…) la vida es circular”, dijo, cerrando con una frase que dejó abierta la puerta a un reencuentro: “Como decía James Bond, nunca digas nunca jamás”.

Todo esto ocurre mientras crecen las versiones sobre su futuro televisivo, que lo sitúan en Mega en las próximas semanas.

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