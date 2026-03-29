Preocupación generó en redes sociales el estado de salud de Janin Day, histórica figura del transformismo en Chile, quien confirmó que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y se encuentra hospitalizada.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la artista explicó los motivos de su ausencia tanto en plataformas digitales como en su lugar de trabajo.

“Me veo en la obligación, por el cariño y el respeto que le tengo a mi público, de contar mi versión”, comenzó señalando.

En el mismo texto, detalló que el episodio ocurrió hace más de una semana y que actualmente permanece internada en la unidad de neurología del Hospital Eloísa Díaz, en la comuna de La Florida.

“Hasta este momento, tengo dificultades para mover el lado izquierdo de mi cuerpo. Gracias a Dios, el habla y mi cabeza están bien, dentro de todo”, indicó.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Janin Day es considerada una figura clave del transformismo nacional, por lo que su estado de salud ha movilizado a una amplia comunidad que hoy sigue atenta a su evolución y recuperación.

En tanto, junto con transparentar su estado de salud, Janin Day hizo un llamado a la comunidad, solicitando apoyo profesional que pueda contribuir a su recuperación.

“Pediría ayuda a profesionales que puedan colaborar para que logre salir más rápido de esto”, agregó, precisando que cualquier información puede ser enviada a través de sus redes sociales, donde cercanos están monitoreando los mensajes.

La publicación generó una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios con muestras de cariño y respaldo. “Mucha fuerza en la recuperación”, “Estamos contigo” y “Todo saldrá bien”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Incluso, algunos usuarios compartieron recomendaciones prácticas y experiencias personales. “La recuperación es lenta, pero con ejercicios y cuidados se sale”, comentó un seguidor, mientras otro sugirió activar beneficios de salud: “Un familiar puede pedir en Fonasa el ‘Segundo Prestador’ por garantía AUGE”.