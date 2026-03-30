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VIDEOS. Impacto en colegio de Argentina: escolar escondió escopeta en estuche de guitarra y asesina a estudiante

El ataque ocurrió en pleno inicio de la jornada escolar.

Nelson Quiroz

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Consternación total en la localidad de San Cristóbal, en la provincia argentina de Santa Fe, luego de que se conocieran nuevos detalles sobre el brutal ataque ocurrido al interior de un establecimiento educacional, donde un estudiante asesinó a un compañero e hirió a otros dos.

Uno de los antecedentes más impactantes del caso es la forma en que el agresor logró ingresar el arma al recinto. Según relataron testigos y apoderados, el adolescente ocultó una escopeta al interior de un estuche de guitarra, lo que le permitió pasar desapercibido al momento de entrar al colegio.

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“Entró con el arma en un estuche de guitarra, la cargó adentro y empezó a disparar”, contó Manuel, padre de una alumna, quien además relató que su hija escuchó los tiros justo cuando se disponía a ingresar al establecimiento.

El ataque se produjo durante la formación matinal, mientras decenas de estudiantes se encontraban en el patio. De acuerdo a los primeros reportes, el agresor, de entre 15 y 16 años, efectuó múltiples disparos, generando pánico inmediato entre la comunidad escolar.

Otra apoderada, Silvana, describió el impacto emocional tras lo ocurrido: “Mi hija llegó llorando, en shock. Me dijo que un chico había entrado con un arma y que iba a disparar al curso”. La mujer agregó que muchos estudiantes huyeron desesperados en busca de refugio, incluso en casas cercanas.

Autoridades locales confirmaron que el arma también pudo haber sido transportada en una mochila, lo que refuerza la hipótesis de que el atacante planificó cuidadosamente el ingreso del armamento.

El hecho dejó a la comunidad en estado de conmoción, especialmente porque, según cercanos al colegio, nunca se habían registrado episodios de este tipo. “Nadie imagina algo así en un lugar como este”, señaló el padre de una estudiante.

Tras la tragedia, las clases fueron suspendidas mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

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